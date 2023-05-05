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لواء سابق بالجيش المصري يكشف عن موقف لافت من بوتين تجاه السيسي

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لواء سابق بالجيش المصري يكشف عن موقف لافت من بوتين تجاه السيسي
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كشف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج عن موقف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تواجده في روسيا.

وأوضح فرج في معرض حديثه عن لقاء الرئيس المصري مع قادة الجيش داخل مركز القيادة الاستراتيجي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمجاملة للرئيس المصري أطلعه على مركز القيادة الاستراتيجي الروسي خلال زيارته لروسيا عام 2015.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس المصري لهذا المركز تعد الأولى من نوعها لرئيس دولة، حيث لم يسبق لأي رئيس أن زاره من قبل.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بزيارة مركز التحكم الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية في 27 أغسطس عام 2015، واطلع على طريقة عمل الجيش الروسي.

المصدر: RT

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