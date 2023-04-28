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السعودية.. إحباط تهريب ملايين الحبوب المخدرة مخبأة في أفران (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط تهريب ملايين الحبوب المخدرة مخبأة في أفران (فيديو)
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بمنفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 4152000 حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.


وأفادت الهيئة بأنه وردت إرسالية للمملكة من خلال منفذ البطحاء، عبارة عن "أفران تستخدم للتحميص" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل " تجاويف الأفران".

وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم اعتقالهم وعددهم 3 أشخاص، وفق ما ذكرت الهيئة.

وشددت الهئية على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها.

المصدر: "واس"

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