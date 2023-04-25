السعودية.. إحباط تهريب 12.7 مليون قرص مخدر (فيديو +صور)

تمكنت مصالح المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ميناء جدة الإسلامي بالسعودية، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في شحنة محملة بالرّمان.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12.729.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي".

وأكد أنه "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على 4 أشخاص بمحافظة جدة، مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية".

صور من عملية محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهمpic.twitter.com/qGhTBtn0VX — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 25, 2023

وأشار أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية