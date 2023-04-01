السعودية.. الحملات الأمنية تسفر عن ضبط 16407 مخالفين وترحيل أكثر من 10 آلاف منهم

كشفت الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت بمناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 حتى 29 مارس 2023.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 16407 مخالفين، منهم 9609 مخالفين لنظام الإقامة، و4561 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2237 مخالفا لنظام العمل.

وأوضحت الداخلية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1086 شخصا، 22% منهم يمنيو الجنسية، و74% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، لافتة إلى أنه تم ضبط 64 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وأنه تم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وذكر بيان الداخلية أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 14327 وافدا مخالفا، منهم 12554 رجلا، و1773 امرأة.

هذا وتمت إحالة 6251 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1487 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10809 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، مشددة على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

المصدر: "عكاظ"