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ظهور بنات أمير حائل للمجتمع لأول مرة خلال زيارة خيرية يثير تفاعلا (صورة + فيديو)

مجتمع

ظهور بنات أمير حائل للمجتمع لأول مرة خلال زيارة خيرية يثير تفاعلا (صورة + فيديو)
AFP
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صور ومقاطع فيديو وثقت أول ظهور لبنات أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد، خلال زيارتهن لجمعية "رفاق" الخيرية لرعاية الأيتام.

وبحسب صحيفة "سبق"، فقد حرص الأمير عبد العزيز بن سعد، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، على أن يكون أول ظهور لبناتهما الأميرات  الجوهرة والعنود ومضاوي، للمجتمع، من خلال زيارة إنسانية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" .

كما شارك في الزيارة عمر عبدالله آل عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، ووفد من الهيئة.

وخلال الزيارة، اطلعت الأميرات على برامج "رفاق"، ثم تجولن داخل مقر الجمعية، واطلعن على أقسامه وعمل كل قسم، ووزعن في نهاية الزيارة عددا من الهدايا لأبناء وبنات الأيتام.

من جانبه، شكر مجلس إدارة جمعية "رفاق" الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، على زيارة الأميرات، والتي كان لها وقع جميل وتركت أثرا ملموسا على بنات وأبناء "رفاق".

واختتم مجلس "رفاق" شكره للأمير وحرمه بعبارة: "حفظكما الله .. وأقر أعينكما بفلذات أكبادكما".

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية صور ومقاطع الفيديو التي تظهر الأميرات، ما أثار تفاعلا، حيث كتب أحدهم معلقا: "الله يحفظهن، ويحفظ لهن والدهن أميرنا الغالي ووالدتهن، ونعم التربية وزيارة كهذه درس عملي تربوي من دروس الحياة وكذلك رفع لمعنويات اليتيم".

المصدر: "سبق" + RT

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