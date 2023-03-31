ظهور بنات أمير حائل للمجتمع لأول مرة خلال زيارة خيرية يثير تفاعلا (صورة + فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صور ومقاطع فيديو وثقت أول ظهور لبنات أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد، خلال زيارتهن لجمعية "رفاق" الخيرية لرعاية الأيتام.

وبحسب صحيفة "سبق"، فقد حرص الأمير عبد العزيز بن سعد، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، على أن يكون أول ظهور لبناتهما الأميرات الجوهرة والعنود ومضاوي، للمجتمع، من خلال زيارة إنسانية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" .

كما شارك في الزيارة عمر عبدالله آل عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، ووفد من الهيئة.

وخلال الزيارة، اطلعت الأميرات على برامج "رفاق"، ثم تجولن داخل مقر الجمعية، واطلعن على أقسامه وعمل كل قسم، ووزعن في نهاية الزيارة عددا من الهدايا لأبناء وبنات الأيتام.

من جانبه، شكر مجلس إدارة جمعية "رفاق" الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، على زيارة الأميرات، والتي كان لها وقع جميل وتركت أثرا ملموسا على بنات وأبناء "رفاق".

واختتم مجلس "رفاق" شكره للأمير وحرمه بعبارة: "حفظكما الله .. وأقر أعينكما بفلذات أكبادكما".

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية صور ومقاطع الفيديو التي تظهر الأميرات، ما أثار تفاعلا، حيث كتب أحدهم معلقا: "الله يحفظهن، ويحفظ لهن والدهن أميرنا الغالي ووالدتهن، ونعم التربية وزيارة كهذه درس عملي تربوي من دروس الحياة وكذلك رفع لمعنويات اليتيم".

الله يحفظهن ، ويحفظ لهن والدهن أميرنا الغالي ووالدتهن ، ونعم التربية وزيارة كهذه درس عملي تربوي من دروس الحياة وكذلك رفع لمعنويات اليتيم ،،، — أبو سرهيد (@hs1382) March 29, 2023

تشرفت #جمعية_رفاق بزيارة كريمة من

صاحبة السمو الأميرة:

الجوهرة بنت #عبدالعزيز_بن_سعد

و الأميرة:

العنود بنت عبدالعزيز بن سعد

و الأميرة:

مضاوي بنت عبدالعزيز بن سعد



زيارة لها اثر كبير على نفوس أبناء #رفاق وحملت السعادة لهم ✨

ورسمت البهجة على محياهم 🤍 pic.twitter.com/yXHk2O9nYn — للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز (@aziz_saadalsaud) March 29, 2023

شاهد.. بنات أمير حائل يظهرن للمجتمع لأول مرّة خلال زيارة خيرية.. حرص أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، على أن يكون أول ظهور لبناتهما الأميرات" الجوهرة والعنود ومضاوي" للمجتمع.. https://t.co/raGdAgbdeepic.twitter.com/PqnhpMv7sB — أبوعبدالعزيز (@aziz999ksa) March 31, 2023

المصدر: "سبق" + RT