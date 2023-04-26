مراسل RT: قافلة شاحنات تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي قادمة من العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في سوريا يوم الأربعاء، بأن قافلة شاحنات تابعة للتحالف الدولي دخلت مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، قادمة من إقليم كردستان العراق.

وذكر أن الشاحنات دخلت عبر معبر الوليد الحدودي بين شمال شرق سوريا وإقليم كردستان.

وأفاد بأن القافلة محملة بمواد لوجستية وتضم عددا من الصهاريج وتتجه إلى التجمعات الأمريكية في شرق الفرات.

وأضاف أنه لم يتسنّ له معرفة ما بداخل الصهاريج، وإن كانت فارغة أو محملة بالوقود.

المصدر: RT