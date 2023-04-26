دبلوماسية روسية تتهم أطرافا خارجية بتأجيج الوضع في السودان

قالت أنّا يستغنيفا نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن العديد من اللاعبين الخارجيين قاموا بشكل مصطنع بتعجيل عملية نقل السلطة إلى القوى المدنية في السودان.

وشددت يستغنيفا على أن هذه الأطراف الخارجية، فرضت ظهور عدة قرارات لم تنل أية شعبية في المجتمع وبين المواطنين في السودان.

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وأضافت الدبلوماسية الروسية في كلمة لها خلال جلسة جرت يوم أمس الثلاثاء بمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان: "لقد شاهدنا كيف قام العديد من اللاعبين الخارجيين بفرض عملية نقل السلطة بشكل مصطنع إلى القوى المدنية، وبفرض عدة قرارات لم يقبلها عامة السكان".

ووفقا لها، قامت عدة دول بالترويج كثيرا للاتفاق السياسي الإطاري في 5 ديسمبر 2022، الذي رغم ذلك لم يصبح منصة شاملة لمختلف القوى داخل السودان.

وشددت على أن عدة شخصيات سياسية ذات وزن ثقيل بقيت خارج نطاق هذا الاتفاق.

وترى الدبلوماسية الروسية، أنه من المستبعد أن يقوم مثل هذا النهج بتعزيز انطلاق تسوية شاملة. وقالت: "تم ربط عملية فك الطوق عن المساعدات الدولية الحيوية للبلاد، بشكل مباشر بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. ونتيجة لذلك، وقع الاستقرار الهش في البلاد ضحية فرض مثل هذه الديمقراطية من خلال الضغط والابتزاز".

المصدر: نوفوستي