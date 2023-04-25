السوداني يوجه بتعزيز جهود إجلاء العراقيين من السودان والخارجية تطلق نداء عاجلا

وجه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين في السودان.

وذكر بيان حكومي أن "السوداني وجه الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان".

وأضاف أن "التوجيه جاء لضمان سلامة العراقيين بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السودان".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحافي: "تنفيذا لرحلة الإجلاء المقررة التي تعمل عليها غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة في وزارة الخارجية، ندعو أبناء الجالية العراقية في السودان، إلى التجمع في منطقة المنشية الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".

وأضاف: "سيكون موعد انطلاق حافلات النقل في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحا متجهة إلى بورتسودان".



المصدر: RT