قوات الدعم السريع في السودان تصدر بيانا عقب ظهور رسائل على موقعها الرسمي تتحدث عن "وفاة دقلو"

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان بيانا مساء الأربعاء، علقت من خلاله على الرسائل التي ظهرت على موقعها الرسمي وتتحدث عن وفاة قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقالت في البيان: "امتدادا لتصرفاتها الجبانة، قامت قيادة القوات المسلحة الانقلابية بسحب الموقع الالكتروني لقوات الدعم السريع وبث رسائل غير أخلاقية".

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وأضافت "هو سلوك غير جديد عليها فقد ظلت تستخدم مؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة للاتصالات التي تقوم من خلالها بأعمال قذرة تنتهك خصوصيات المواطنين".

وشدد قوات الدعم السريع على أن هذه الأعمال التي وصفتها بالإجرامية، ينبغي أن تتوقف وإلى الأبد بالتخلص من هذه الطغمة المتجبرة التي تشكل امتدادا للنظام البائد في كافة تصرفاتها.

وتابعت قائلة: "ننوه جماهير شعبنا والرأي العام الإقليمي والدولي إلى عدم التعامل مع ما ينشر في الموقع الالكتروني لقوات الدعم السريع الذي بات الآن ملكا لقيادة القوات المسلحة الذي تمت سرقته عبر الهيئة العامة للاتصالات وبالتالي ما نشر وما سينشر بالموقع لاحقا يعبر عن قيادة القوات المسلحة الانقلابية تماما".

وأوضحت أن أي معلومات تخص الدعم السريع سيتم نشرها على صفحات القوات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وفي صفحات قائد قوات الدعم السريع الموثقة.

المصدر: RT