 
مباشر

صور ترصد موقع مقاتلتين مصريتين في السودان بعد تدمير 3 مقاتلات

أخبار العالم العربي

صور ترصد موقع مقاتلتين مصريتين في السودان بعد تدمير 3 مقاتلات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5ic

رصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موقع تواجد اثنتين من المقاتلات المصرية من طراز "ميغ - 29"، في مطار مروي بالسودان بعد تدمير 3 مقاتلات مصرية في المطار.

صور ترصد موقع مقاتلتين مصريتين في السودان بعد تدمير 3 مقاتلاتقبل تدمير 3 مقاتلات
إقرأ المزيد
السودان.. الأقمار الصناعية توثق الأضرار التي لحقت بطائرات مصرية في مطار مروي (صور + فيديو)
السودان.. الأقمار الصناعية توثق الأضرار التي لحقت بطائرات مصرية في مطار مروي (صور + فيديو)

ورصدت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجود 3 مقاتلات مدمرة في أرضية المطار، بينما تم نقل طائرتين.

وانتشرت صور أقمار الصناعية، تظهر الأضرار التي لحقت بطائرتين من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الجوية المصرية، في مطار مروي، وتدمير طائرة أخرى بالكامل.

صور ترصد موقع مقاتلتين مصريتين في السودان بعد تدمير 3 مقاتلاتبعد تدمير المقاتلات

وأظهرت اللقطات، تدمير طائرة تدريب قتالية من طراز FTC-2000، كما نشر مقطع فيديو يظهر احتراق عدة طائرات هليكوبتر من طراز Mi-24 ، تابعة للقوات الجوية السودانية.

صور ترصد موقع مقاتلتين مصريتين في السودان بعد تدمير 3 مقاتلاتنقل المقاتلات المتبقية داخل أحد الهناغر

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا