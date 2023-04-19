صور ترصد موقع مقاتلتين مصريتين في السودان بعد تدمير 3 مقاتلات

رصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موقع تواجد اثنتين من المقاتلات المصرية من طراز "ميغ - 29"، في مطار مروي بالسودان بعد تدمير 3 مقاتلات مصرية في المطار.

إقرأ المزيد

ورصدت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجود 3 مقاتلات مدمرة في أرضية المطار، بينما تم نقل طائرتين.

وانتشرت صور أقمار الصناعية، تظهر الأضرار التي لحقت بطائرتين من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الجوية المصرية، في مطار مروي، وتدمير طائرة أخرى بالكامل.

وأظهرت اللقطات، تدمير طائرة تدريب قتالية من طراز FTC-2000، كما نشر مقطع فيديو يظهر احتراق عدة طائرات هليكوبتر من طراز Mi-24 ، تابعة للقوات الجوية السودانية.

المصدر: RT