الجزائر تطلق أول خطوة "استراتيجية" لتصبح رائدة عالميا في انتاج الهيدروجين

أعلنت الجزائر إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين"، حيث أكد وزير الطاقة محمد عرقاب توفّر كافة المقومات لتحظى الجزائر بريادة عالمية في إنتاج الهيدروجين.

وصرّح الوزير عرقاب بذلك في كلمة له ألقاها لدى افتتاح ورشة عمل لعرض وترويج "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين"، وأكد البدء اليوم، في تنفيذ أول خطوة ضمن هذه الاستراتيجية والمتمثلة في الترويج لها.

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وأضاف: "سيساهم إنشاء شعبة للهيدروجين في الجزائر، في تسريع الانتقال الطاقوي، وتعزيز الأمن الطاقوي. وسيسمح للبلاد بالمشاركة في المجهود العالمي لمكافحة تغير المناخ."

وأضاف: "لدى الجزائر إمكانيات كبيرة، ومزايا تنافسية، تبوؤها دورا فاعلاً وبارزا في هذا المجال. بالنظر إلى الموارد الهائلة من الطاقة الشمسية التي تمتلكها، فضلا عن شبكات واسعة ومندمجة لنقل الغاز والطاقة الكهربائية، وطاقات كبيرة من تصفية مياه البحر."

وأردف مختتما: "وكذا قدرات علمية لا بأس بها في البحث والتطوير. مع تَوفُـر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاعي الطاقة والصناعة، وكذا قربها من سوق كبيرة كالسوق الأوربية. وكل هذه المؤهلات ستمكّن بلدنا من الاندماج بسرعة في الديناميكيات الإقليمية لإنتاج و تصدير الهيدروجين."

المصدر: الشروق أونلاين