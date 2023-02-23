مسؤول جزائري: خصصنا 25 مليار دولار للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر

كشف مدير الدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم في الجزائر ميلود مجلد، عن رصد ميزانية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لاستغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال مجلد خلال حصة "ضيف الصباح" بالإذاعة الجزائرية، إن رهان السلطات على تطوير شعبة الهيدروجين بغرض تقديم حلول طاقوية إضافية مع التخطيط لتطوير تكنولوجيا نقل الغاز الطبيعي.

وأشار إلى انتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، قائلا إنه جرى انتاج 500 ميغاواط إلى غاية الآن.

وأعلن مجلد عن 7 مشاريع بتروكيماوية من ضمنهم 4 متعاملين أجانب، لرفع القدرات التحويلية، بينها تحويل الفوسفات لإنتاج اليوريا والأمونيا، إضافة إلى مشروع الزنك ببجاية، بما سيدفع الصناعات التحويلية من 30 إلى 50 بالمائة وهو ما سيخلق الثروة والقيمة المضافة.

وتابع: "نراهن على استخراج طاقات غير تقليدية وازنة دوليا، لذا جرى تخصيص 42 مليار دولار لتطوير عمليات سوناطراك للبحث والاستكشاف بين عامي 2023 و2027".

ونوّه مجلد إلى إبرام سوناطراك عدة عقود مع شركاء دوليين، تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وهو ما سيسمح برفع انتاج النفط من 190 مليون طن مكافئ نفط إلى 210 ملايين طن مكافئ نفط، كما سيرتفع انتاج الغاز إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب بما سيسد كل الطلبات.

وأبرز مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف، 16 اكتشافا بـ 100 مليون طن مكافئ نفط وهو ما سيعزز احتياطات الجزائر من النفط والغاز، لافتا إلى الاهتمام ببدء استكشاف النفط في السواحل، متحدثا عن حقل نفطي هام في حاسي مسعود سيدشنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

المصدر: الإذاعة الجزائرية