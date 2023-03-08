بعد 3 أشهر في السعودية.. ابنة رونالدو تتحدث العربية بطلاقة! (فيديو)

ظهرت ابنه كريستيانو رونالدو، ألانا مارتينا البالغة من العمر 6 سنوات، وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بطلاقة.

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ونشرت الفيديو جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفحتها على تطبيق "انستغرام".

ويبدو أن عائلة رونالدو اندمجت في المجتمع السعودي بعد نحو 3 شهور من انتقاله إلى النصر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد قبل كأس العالم 2022 في قطر.

المصدر: RT