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بعد 3 أشهر في السعودية.. ابنة رونالدو تتحدث العربية بطلاقة! (فيديو)

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ظهرت ابنه كريستيانو رونالدو، ألانا مارتينا البالغة من العمر 6 سنوات، وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بطلاقة.

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جورجينا صديقة رونالدو بإطلالة عربية مثيرة (صور)
جورجينا صديقة رونالدو بإطلالة عربية مثيرة (صور)

ونشرت الفيديو جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفحتها على تطبيق "انستغرام".

ويبدو أن عائلة رونالدو اندمجت في المجتمع السعودي بعد نحو 3 شهور من انتقاله إلى النصر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد قبل كأس العالم 2022 في قطر.

المصدر: RT

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