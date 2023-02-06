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الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و1284 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس

كيف عزت السعودية بضحايا زلازل سوريا ؟

أخبار العالم العربي

كيف عزت السعودية بضحايا زلازل سوريا ؟
AP
سوريا
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عزت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين سوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع عن كثب "مجريات الأحداث المؤسفة في كل من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات".

وأعربت الوزارة في بيان، عن تضامن المملكة و"مواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا".

من جهتها، أكدت السفارة السعودية في أنقرة عدم وجود أي ضحايا أو مصابين سعوديين في مناطق الزلزال، وقالت إنها لم تتلقَ إخطارا رسميا بهذا الشأن حتى الآن.

وأكدت السفارة أنها تتواصل مع الجهات الرسمية، ودعت السعوديين في مناطق الزلزال لاتخاذ الحيطة والتواصل معها عبر الأرقام الرسمية في أسرع وقت ممكن.

المصدر: RT

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