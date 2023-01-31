تعيين متحدث الرئاسة المصرية السابق سفيرا في إيطاليا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السابق بسام راضي، تولي المستشار أحمد فهمي منصب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلفا له.

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وجاء تعيين متحدث جديد للرئاسة المصرية، بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

ويعد بسام راضي قنصل مصر السابق في إسطنبول، ونجل عصام راضي، وزير الري الأسبق، كما تولى ملف لجنة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية قبل انتقاله لمنصب قنصل مصر في إسطنبول.

ويعد السفير بسام راضي هو ثالث متحدث باسم الرئاسة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كان السفير إيهاب بدوي أول متحدث، وتولي المنصب في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور خلال الفترة الانتقالية واستمر حتي سبتمبر 2014، ليتولي بعده السفير علاء يوسف.

المصدر: الأهرام + RT