تعيين أحمد فهمي متحدثا باسم الرئاسة المصرية

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم الاثنين، تعيين المستشار أحمد فهمي متحدثا باسم الرئاسة خلفا للسفير بسام راضي.

وشغل أحمد فهمي منصب المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة، حيث تولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضوا في وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 إلى 2022.

كما عمل المستشار في قنصلية مصر العامة في لندن، وسفارة مصر في أبيدجان، وكان مستشارا في مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وعضوا في مكاتب مساعدي وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية والإفريقية.

وشارك أيضا في عضوية وفد مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي لعدة دورات، وفي العديد من الزيارات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة عام 1999، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل وجه السفير بسام راضي، رسالة مؤثرة لمحرري الرئاسة في ختام عمله كمتحدث باسم رئاسة الجمهورية وقبل توليه مسؤولية جديدة سفيرا لمصر فوق العادة لدى حكومة إيطاليا.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "تشرفت وسعدت للغاية بالعمل معكم طوال الفترة الماضية التي تعدت الخمس سنوات.. أبديتم خلالها أقصى درجات التعاون الإيجابي والتفاعل المهني السريع مع بيانات وتفاصيل الانشطة الرئاسية الكثيفة الداخلية والخارجية.. ولكم جميعا منى خالص التقدير والاحترام والمودة.. حفظكم الله ورعاكم.. وحفظ الله وطننا الغالي مصر وحماها من كل مكروه.. ووفق الله رئيسها وقائدها وسدد خطاه وأعانه وأعزه".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا رقم 196 لسنة 2022 بتعين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

المصدر: RT