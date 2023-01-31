وسائل إعلام: إسرائيل تستعد للرد الإيراني على هجوم المسيّرات

أفادت صحيفة Times of Israel بأن قوات الأمن الإسرائيلية تحضّر لرد إيراني محتمل بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت الإيرانية، وتبحث متى وكيف يمكن أن يحدث هذا الرد.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية الإسرائيلية تعقد اجتماعات لبحث إمكانية توجيه إيران لضربة على أراضي دول أخرى.

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وذكرت شركة التلفزيون والراديو KAN أن تل أبيب تخشى من أن يصبح السائحون والمسؤولون والسفارات الإسرائيلية هدفا لطهران.

وأعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن إسرائيل كانت وراء هجوم المسيّرات على موقع دفاعي إيراني في مدينة أصفهان مؤخرا.

وقالت الصحيفة: "إسرائيل نفذت هجوما خفيا بطائرات مسيرة على موقع دفاع إيراني في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عن إمكانيات جديدة لكبح طموحات طهران النووية والعسكرية".

المصدر: نوفوستي