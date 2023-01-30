إيران تعرض حطام طائرات مسيرة هاجمت منشأة أصفهان

بث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات تظهر حطام طائرات مسيرة قيل أنها شاركت في الهجوم على منشأة في أصفهان يوم السبت.

كما تظهر لقطات مجمع الصناعات العسكرية في أصفهان الذي تعرض لهجوم بالطائرات المسيرة.

وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخير التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.

المصدر: وكالات