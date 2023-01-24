السعودية والمغرب يوقعان اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

استقبل المدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي، نائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، الذي يجري زيارة عمل على رأس وفد أمني هام.

إقرأ المزيد

وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي بأن هذه الزيارة تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها تأتي في سياق الرغبة المشتركة بين الطرفين في تدعيم هذا التعاون الثنائي، بما يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.

وأشار البلاغ إلى أن عبد اللطيف حموشي وعبد الله بن فهد بن صالح العويس وقعا اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي ورئاسة أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.

وشدد البلاغ على أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تتطلعان إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي في ما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.

المصدر: "هسبريس"