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تفاعل مع فيديو لوزير جزائري يطلب من شركة سعودية "تصحيح الخريطة"

أخبار العالم العربي

تفاعل مع فيديو لوزير جزائري يطلب من شركة سعودية
AFP
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طلب وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، من شركة "تبوك" السعودية المستثمرة في الجزائر، تصحيح خريطة وضعتها وضمت فيها الصحراء الغربية إلى المغرب.

وظهر الوزير في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلب من مسؤولي شركة "تبوك" للأدوية أن "تغير" خارطة معلقة داخل غرفة مؤتمر كان يفترض أن يكون للإعلان عن استثمارات سعودية في مجال صناعة الأدوية في الجزائر.

واعترض الوزير على ظهور الصحراء الغربية، بين الجزائر والمغرب، على أنها منطقة مغربية. وقال للوفد "يجب أن تصححوا الخريطة بسرعة أنتم هنا في الجزائر.. وأنتم تعرفون موقف الجزائر بشأن قضية الصحراء الغربية".

وقد حظي الفيديو بتداول واسع "تويتر" و"يوتيوب"، وحظي الوزير بتأييد كبير. ووجه معلقون على الفيديو الذي نشر على "يوتيوب"، تحية إلى الوزير، مثمنين ردة فعله على الخريطة.

وقال أحد المعلقين: "تحيا الجزائر... وزير ذو شخصية قوية، اللهم وفقه في تطوير الصناعات الصيدلانية في الجزائر".

وكتب آخر: "قرارات السيد علي عون، وزير الصناعات الصيدلانية، شجاعة وسيادية".

هذا وعلق حساب مغربي على الفيديو قائلا: "وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، يفرض على شركة تبوك السعودية المستثمرة في الجزائر، تغير خريطة المملكة المغربية الشريفة".

وقالت أخرى: "المغرب بصحرائه رغم أنفه".

المصدر: RT

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