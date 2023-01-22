مسلحون يهاجمون مبنى بلدية مقديشو بسيارة مفخخة

هاجم مسلحون من "حركة الشباب" الصومالية، اليوم الأحد، مبنى البلدية في العاصمة مقديشو، وأعقب ذلك اشتباكات وإطلاق نار.

وذكرت صحيفة "Goobjoog" في موقعها على "تويتر"، أن "مسلحي حركة الشباب هاجموا مقر إدارة بنادير الإقليمية في مقديشو. بدأ الهجوم بتفجير سيارة أعقبه إطلاق نار كثيف".

وترتبط جماعة "الشباب" المتطرفة، التي تأخذ من الأراضي الصومالية قاعدة لتنفيذ عملياتها، بعلاقات وثيقة مع منظمة "القاعدة".

وتخوض هذه الحركة منذ سنوات صراعا مسلحا ضد الحكومة المركزية في الصومال، كما تعيق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في هذا البد الإفريقي.

وتشهد الصومال في الأسابيع الأخيرة هجمات متكررة من مسلحي الحركة، كما أن الجيش كثف عملياته ضدها، وتمكن من السيطرة على مناطق جديدة خلال الأيام الماضية كانت خاضعة لسيطرة مسلحي "حركة الشباب".

المصدر: وكالات