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الصومال يعلن القضاء على 25 عنصرا من "حركة الشباب"

أخبار العالم العربي

الصومال يعلن القضاء على 25 عنصرا من
AP
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أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 25 من عناصر حركة الشباب، يوم الأربعاء، في عملية عسكرية في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.

وقالت الحكومة في بيان إن العملية نفذتها قوة خاصة من وكالة المخابرات والأمن الوطني بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، وجرت في قرية "طغحو" بالإقليم المجاور للعاصمة مقديشو.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من تفجيرات انتحارية قامت بها الحركة ضد معسكر حكومي ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم قائد الكتيبة 3 من القوات الصومالية.

المصدر: وكالات

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