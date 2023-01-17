الصومال.. مقتل عدد من الجنود في هجوم لحركة الشباب على معسكر للجيش

قتل عدد من الجنود الصوماليين في هجوم على معسكر للجيش تبناه متطرفون في حركة الشباب، غداة إعلان الحكومة استعادة عدد من المدن الاستراتيجية.

وقال محمد عثمان قائد مليشيا محلية حليفة للسلطة "فجر الجهاديون في البداية مركبة محملة بالمتفجرات ثم هاجموا معسكرا للجيش في هوادلي" شمالي العاصمة مقديشو.

وأضاف أن 11 عنصرا من الجيش، بينهم قائد وحدة عسكرية قتلوا و"قتل عشرات الإرهابيين".

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن الهجوم بدأ بتفجير 4 سيارات مفخخة أمام إحدى بوابات المعسكر وتلته مواجهات مباشرة بين القوات المتمركزة في المعسكر وبين عناصر من مقاتلي الشباب.

وتشير التقارير الأولية إلى أن 20 جنديا حكوميا من بينهم قائد الكتيبة 3 من القوات الصومالية العقيد أبشير محمود محمد المعروف باسم شقتي قتلوا في الهجوم..

ويأتي الهجوم الذي تبنته حركة الشباب بعد ساعات من سيطرة القوات الصومالية والمليشيات العشائرية على مدينتي حررطيري وعيل طير بولاية غلمدغ.

واستعاد الجيش الصومالي الاثنين مدينة هارارديري الساحلية التي تعتبرها السلطات "استراتيجية" وتقع على بعد 500 كيلومتر شمال العاصمة، وكانت تسيطر عليها حركة الشباب منذ 2010.

المصدر: "أ ف ب" + وكالة الأنباء الصومالية