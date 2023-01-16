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الجيش الصومالي يعلن مقتل 23 إرهابيا وسيطرته على مدينة جلعد

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الجيش الصومالي يعلن مقتل 23 إرهابيا وسيطرته على مدينة جلعد
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أعلن الجيش الصومالي أنه تمكن من قتل 23 عنصرا إرهابيا مرتبطين بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية جنوب العاصمة مقديشو، وأنه سيطر على مدينة جلعد.

وقال قائد الجيش العميد أدوا يوسف راغي: "قتل 23 من عناصر مليشيات المتمردين في عملية عسكرية جرت في منطقة دَنو التابعة لمحافظة شبيلى السفلى على بعد 100 كلم جنوب العاصمة مقديشو"، مبينا أن "تنفيذ العملية العسكرية جاء بعد محاولة عناصر مليشيات الخوارج شن هجوم مباغت لكن الجيش كان متيقظا لذلك، وكبدهم خسائر فادحة".

هذا وأعلن راغي مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي وقع صباح اليوم بمنطقة هلغن التابعة لمحافظة هيران.

من جهته، أعلن وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور أن "الجيش الوطني حرر مدينة جلعد التابعة لمحافظة جلجدود من فلول مليشيات الخوارج التي كانت تفرض معاناة على السكان المحليين لعدة سنوات"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الوطني تجري حاليا عمليات عسكرية في المدينة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار".

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية

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