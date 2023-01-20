بعد مقطع فيديو متداول.. الأمن السعودي يضبط مواطنين بعد اعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمدا

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو توثق عملية اعتداء على شخص وصدم سيارته بصورة متعمدة في حائل، ما دفع السلطات إلى التحرك.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمن العام السعودي صورتين، إحداهما من مقطع الفيديو المتداول والأخرى للمتهمين بعد إلقاء القبض عليهما.

وأوضح الأمن العام في بيانه قائلا: "قبضت شرطة منطقة حائل على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدا، لخلاف سابق بينهم".

وأضاف البيان: "جرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة واستكمال إجراءات القبض على من وثّق ونشر المحتوى".

شرطة منطقة حائل تقبض على شخصين لاعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمدًا. pic.twitter.com/Yba1A4wJqO — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2023

المصدر: RT