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بعد مقطع فيديو متداول.. الأمن السعودي يضبط مواطنين بعد اعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمدا

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بعد مقطع فيديو متداول.. الأمن السعودي يضبط مواطنين بعد اعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمدا
Sputnik
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو توثق عملية اعتداء على شخص وصدم سيارته بصورة متعمدة في حائل، ما دفع السلطات إلى التحرك.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمن العام السعودي صورتين، إحداهما من مقطع الفيديو المتداول والأخرى للمتهمين بعد إلقاء القبض عليهما.

وأوضح الأمن العام في بيانه قائلا: "قبضت شرطة منطقة حائل على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدا، لخلاف سابق بينهم".

وأضاف البيان: "جرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة واستكمال إجراءات القبض على من وثّق ونشر المحتوى".

المصدر: RT

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