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السعودية.. القبض على مئات المتورطين بتهريب المخدرات والكشف عن جنسياتهم (فيديو)

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السعودية.. القبض على مئات المتورطين بتهريب المخدرات والكشف عن جنسياتهم (فيديو)
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولات تهريب 18.2 طن من نبات القات المخدر وأكثر من 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر.

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وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 18.2 طن من نبات القات المخدر، وطن و526 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2022 إلى 7 يناير 2023.

وأكد العقيد القرني القبض على المهربين، لافتا إلى أن عددهم 309 متهمين، منهم 10 مواطنين، و299 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 264 من الجنسية اليمنية، و33 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

المصدر: RT

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