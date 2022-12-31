المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات تخرج عن صمتها وتفند ما تم تداوله بشأن الذهب المغشوش

فندت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات المعلومات التي نشرتها جمعية حماية المستهلك، بشأن حجم الذهب المغشوش المتداول في الأسواق والذي تصل نسبته إلى 80%.

وجاء في بيان للمنظمة أنه "تفند وتكذب ادعاءات رئيس منظمة حماية المستهلك" التي لا تعبر حسبها على الحقيقة وأنها "ستتبع الإجراءات القانونية ضده بسبب تصريحاته اللامسؤولة والتي تفتقد الى السند القانوني والمصادر الرسمية والتي أدت إلى المساس بمصداقية تجار وصناع وحرفيي المجوهرات في الجزائر".

وأضاف: "كما ننبه رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للدولة أو من المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات للتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها".

وحسب البيان يبقى التجار والحرفيون المنضمون تحت لواء المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات حريصين كل الحرص على حماية المستهلك والإقتصاد الوطني.

وأعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، يوم 29 نوفمبر 2022، إنشاء لجنة خاصة لمراقبة الجودة وكشف الذهب المغشوش في الأسواق.

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المصدر: الشروق الجزائرية