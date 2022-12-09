الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الصينية في السعودية

تنعقد 3 قمم صينية عربية في العاصمة الرياض، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري، بحضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما ستوقع على هامش القمة السعودية الصينية، وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية السعودية 2030. وسيعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.

ومن بين الرؤساء المشاركين في القمة العربية الصينية، الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، أنه سيغادر إلى الرياض للمشاركة في القمة الأولى من نوعها، في زيارة تمتد من 8 إلى 10 ديسمبر 2022، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرياض في زيارة ستستمر يومي الخميس والجمعة لحضور القمة.

كذلك، غادر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، نواكشوط صباح الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأفادت وكالة "قنا"، بمغادرة أمير قطر تميم بن حمد إلى مدينة الرياض للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ43 على مستوى القمة، وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

كما أكد المجلس الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على مغادرة محمد شياع السوداني إلى الرياض على رأس وفد حكومي رسمي للمشاركة في القمة.

وتأكدت مشاركة كل من ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة.

كما سيشارك في القمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وفق تغريدة على تويتر نشرها المجلس عبر حسابه.

وأعلن الديوان الملكي البحريني كذلك مشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القمة الصينية العربية.

وتأكد غياب كل من سلطان عمان هيثم بن طارق ويشارك نيابة عنه نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وفق وكالة الأنباء الرسمية، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ويشارك نيابة عنه رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، وفق وسائل إعلام محلية.

كما يشارك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موفدا من أمير البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ظل الفراغ الرئاسي، إضافة إلى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وفق وسائل إعلام محلية.

المصدر: RT+ وكالات