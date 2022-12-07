سعيّد يغادر إلى السعودية لحضور القمّة العربية الصينية

أعلنت الرئاسة التونسية مساء الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد سيغادر إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى.

وأفادت الرئاسة بأن سعيّد سيؤدي زيارة إلى المملكة من 8 إلى 10 ديسمبر 2022، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى التي ستنعقد بالرياض.

وتشكل القمة الصينية العربية المزمع عقدها في السعودية، محطة هامة ضمن سياق عالمي يسعى للخروج من هيمنة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب، بدأت تتجلى معالمه في أكثر من منطقة.

جدير بالذكر أن الرياض تحتضن قمة "سعودية - صينية"، و"قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية".

المصدر: RT + وكالات