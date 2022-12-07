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الرئيس الموريتاني يصل إلى السعودية (صور)

أخبار العالم العربي

الرئيس الموريتاني يصل إلى السعودية (صور)
RT @AlMnatiq
الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة
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وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الأربعاء إلى مدينة جدة لأداء مناسك العمرة.

وأدى محمد ولد الشيخ الغزواني، والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة، وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

وعند وصوله للملكة، كان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

المصدر: واس

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