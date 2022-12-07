السيسي يغادر إلى السعودية

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرياض في زيارة ستستمر يومي الخميس والجمعة لحضور القمة العربية الصينية.

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وقال حسين الشمري المحلل السياسي السعودي، إن حضور الرئيس الصيني شي جين بينج إلى السعودية ولقاءه الزعماء العرب، يأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى الرياض.

ونوه في تصريحات للإعلامي المصري أحمد موسى بأن تواجد الرئيس المصري في القمة باعتباره يقود أكبر دولة عربية رسالة بأن العرب متحدين، مما يضيف قوة للعالم العربي، مضيفا أن لدينا قيادات واعية وحريصة على مستقبل بلادها.

وفي هذا السياق، بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - واس - أنه كان في استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، لحضور القمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين - مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن زيارة المملكة العربية السعودية.

وذكر الرئيس الصيني، في كلمة عقب وصوله الرياض، أنه يتطلع إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى مستوى جديد.

وسيشارك الرئيس شي جينبينج، بالقمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين - مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: وكالات