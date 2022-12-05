رد فعل السيسي ردا على وزير النقل بسبب أموال المشروعات: "نحلت وبرنا"

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير النقل كامل الوزير، في رد فعل على أموال المشروعات التي تقوم بصرفها وزارة النقل المصرية.

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وقال السيسي: "الأرض بتاع الطريق والسكة الحديد غالية قوي مش عاوز يدي حاجة يقولك أرضي يا عم.. ده أنت نحلت وبرنا".

وتابع السيسي: "نحل وبر الدولة في مشروعات النقل بتاعته ويقولك لا مديكومش ده حرم السكة الحديد بتاعتي ده كانوا بانيين عليها زمان وعشوائيات لما جينا نتكلم على المحور تقول لا".

رد وزير النقل قائلا: "خلال افتتاح مشروع محور أبو ذكري.. روحت للقائد العام وقلتله خد اللى انتوا عاوزينه بس نكتب ورقة علشان نحفظ حق السكة الحديد".

قال الرئيس السيسي: "أنا موافق يا كامل .. قله المحاور اللى تعملت ادينا تمنها دلوقتي سيب وانا سيب يا كامل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية