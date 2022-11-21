 
مباشر

الجزائر.. تأجيل محاكمة وزراء سابقين متهمين بقضايا فساد كبرى

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تأجيل محاكمة وزراء سابقين متهمين بقضايا فساد كبرى
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7zj

أجل القضاء الجزائري حتى تاريخ 28 نوفمبر 2022، محاكمة رؤساء حكومات ووزراء سابقين وعدة ولاة، في قضايا فساد تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات.

وكان من المنتظر أن يمثل 3 وزراء أولين و5 وزراء في مختلف القطاعات إلى جانب ولاة وإطارات في الدولة، الاثنين 21 نوفمبر 2022 أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائ، عن تهم فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.

ويضم الملف عدد من الوزراء المتهمين، والذين بلغ عددهم 8 وزراء، وتم الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بإحالة المتهمين على محكمة الجنح لذات الجهة القضائية، وهو القرار الذي استأنفت فيه نيابة القطب لدى غرفة الاتهام، حيث طالبت بمواصلة التحقيق لجميع المتهمين.

وقد وجهت للمتهمين جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب.

إقرأ المزيد
الحكم بالسجن 10 سنوات بحق الأمين العام السابق لاتحاد العمال الجزائريين
الحكم بالسجن 10 سنوات بحق الأمين العام السابق لاتحاد العمال الجزائريين

المصدر: الشروق الجزائرية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)