بريطانيون يحولون قمة المناخ لمنصة لمطالبة السيسي بالإفراج عن أشهر ناشط في مصر

وصلت شقيقة الناشط المصري البريطاني، المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح إلى مدينة شرم الشيخ في مصر اليوم الاثنين للمشاركة في حملة تهدف لإطلاق سراحه.

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وجاء تواجد شقيقة علاء عبد الفتاح بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه سيثير قضية عبد الفتاح مع القيادة المصرية.

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، بعد وصولها إلى شرم الشيخ في الساعات الأولى من اليوم الاثنين "أنا هنا لأبذل قصارى جهدي لمحاولة إلقاء الضوء على قضية أخي وإنقاذه".

وقالت سناء التي كانت تقود اعتصاما في الآونة الأخيرة أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن "أنا قلقة للغاية. أنا هنا للضغط على جميع القادة القادمين، وخاصة رئيس الوزراء ريشي سوناك".

وقال سفير بريطانيا السابق في مصر جون كاسون، إن "مهمة إنقاذ المعتقل المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح هي الاختبار الحقيقي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أثناء حضوره قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث طالبت تسنيم إيسوب المديرة التنفيذية في شبكة العمل المناخي بالإفراج عن عبد الفتاح خلال كلمتها بالمؤتمر".

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، للإفراج الفوري عن الكاتب والناشط المصري علاء عبدالفتاح.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في قمة المناخ "COP27" المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، قال جونسون إنه "مقتنع بقوة" بوجوب الإفراج عن الكاتب المصري-البريطاني وفسح المجال أمام تقديم الخدمات القنصلية له.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قائلا: "هذه نقطة أشرت إليها عدة مرات مع الحكومة المصرية وأثرتها مؤخرًا شخصيًا مع الرئيس المصري السيسي قبل بضعة أسابيع فقط، عندما كنت لا أزال رئيسًا للوزراء وتحدثنا طويلًا حول هذا الموضوع"، حسب قوله.

وأردف جونسون قائلا: "بدا لي الرئيس السيسي منفتحا على الحوار"، وأضاف قائلا إن "علاقة جيدة جدا" تربط بريطانيا بمصر.

من جانبه، هاجم البرلماني المصري مصطفى بكري بريطانيا، موضحا أنها تهدد بممارسة الضغوط علي مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح، مشيرا إلى أن هذا يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية المصرية.

المصدر: RT + وكالات