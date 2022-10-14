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سانا: تصفية عدد من إرهابيي "داعش" في ريف درعا

أخبار العالم العربي

سانا: تصفية عدد من إرهابيي
AFP
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نقلت وكالة "سانا" عن مصدر أمني سوري أنه تم القضاء على عدد من إرهابيي "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وقال المصدر إن "الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش العربي السوري قضت على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي"، ومن بينهم "متزعمون" في التنظيم.

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وأضاف المصدر أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة في ظل فرض حظر تجوال في المدينة، وبالتزامن مع توجه عدد من المجموعات المحلية من أبناء حوران للمؤازرة بهدف القضاء على خلايا تنظيم "داعش" في المدينة".

وأشار المصدر إلى أن "وحدات الجيش مستمرة بعملية الإسناد والمؤازرة عبر الوسائط النارية المناسبة لاستهداف تحركات إرهابيي "داعش" في المنطقة".

 

المصدر: "سانا"

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