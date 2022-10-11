بن سلمان يعرب عن أمله أن تنتج السعودية 50% من حاجاتها العسكرية

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، أمله في أن تنتج المملكة 50% من حاجاتها العسكرية، وأن تحقق اكتفاء ذاتيا في هذا المجال.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "الأمير محمد بن سلمان التقى اليوم في مقر وزارة الدفاع بجدة، بوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وقيادات الوزارة".

وأعرب ولي العهد عن "شكره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%"، آملا أن "يصل إلى 50‎%‎ تحت قيادة وإشراف سمو وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن "مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه، والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة".

من جهته، أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أن "ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".

وحضر الاستقبال من قيادات وزارة الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير إدارة الشؤون الخاصة لوزير الدفاع خالد بن محمد الريس، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومساعد وزير الدفاع طلال بن عبدالله العتيبي، وقادة أفرع القوات المسلحة.

المصدر: "واس"