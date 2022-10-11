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وزير الخارجية السعودي: قرار "أوبك+" اقتصادي بحت والعلاقة مع واشنطن استراتيجية وقديمة

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وزير الخارجية السعودي: قرار
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن قرار "أوبك+" خفض الإنتاج اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء، مشددا على أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وقديمة".

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وفي تصريحات تلفزيونية، قال فيصل بن فرحان: "قرار أوبك+ اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، موضحا أن "لا جوانب سياسية لقرار أوبك+".

وأضاف بن فرحان: "دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وتسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين".

وتابع قائلا: "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا أن "التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة ساهم في استقرار المنطقة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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