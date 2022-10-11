مشروع قانون في الكونغرس لتعليق بيع الأسلحة للسعودية

أعلن السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال يوم الثلاثاء طرح مشروع قانون على مجلس الشيوخ، ينص على تعليق بيع الأسلحة للسعودية.

وينص مشروع القانون على تعليق توريدات الأسلحة والذخيرة للسعودية لمدة عام واحد.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن يعتقد أنه من الضروري إعادة تقييم علاقات واشنطن مع السعودية على خلفية القرار الأخير لمجموعة "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط.

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وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، إلى تجميد العلاقات مع السعودية بسبب علاقات السعودية مع روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب عن "خيبة أمله" إزاء قرار "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج النفطي، ووجه بالإفراج عن أحجام إضافية من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

المصدر: نوفوستي