"بوليتيكو": مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية يقدم للكونغرس الثلاثاء

يعتزم مشرعون أمريكيون تقديم مشروع قانون إلى مجلسي الكونغرس الأمريكي الثلاثاء حول تعليق توريد الأسلحة الأمريكية إلى السعودية على خلفية قرار خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك +".

وقال صاحبا المبادرة، السناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) وعضو مجلس النواب رو هانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة Politico يوم الأحد: "تآمرت السعودية هذا الأسبوع مع روسيا واتخذت قرارا في اجتماع أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، وبذلك تم رفع سعر الغاز لصالح روسيا. القرار السعودي كان ضربة واضحة للولايات المتحدة التي يمكنها كذلك الرد: ​​يمكنها بسرعة وقف تسليم المملكة كميات هائلة من التكنولوجيا العسكرية الأمريكية".

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وأضاف عضوا الكونغرس: "لذلك سنقترح مشروع قانون يوم الثلاثاء في مجلسي الشيوخ والنواب يقضي بالتعليق الفوري لكافة امدادات الاسلحة للسعودية".

وأشارت المقالة إلى أنه تم في فترات سابقة تقديم مشاريع قوانين مماثلة تتعلق بالتعاون العسكري الأمريكي مع المملكة إلى الكونغرس، لكنها لم تمر. إلا أن صاحبي المبادرة على قناعة الآن من أن قرار السعودية قد تسبب في غضب كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ولذلك هناك فرصة كبيرة للنجاح.

في وقت سابق، قررت مجموعة من المشرعين الأمريكيين تقديم مشروع قانون يفرض إخراج القوات الأمريكية من السعودية والإمارات ردا على قرار خفض إنتاج النفط.

يوم الأربعاء الماضي اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.

المصدر: نوفوستي