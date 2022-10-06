السفير الروسي في برازيليا: الولايات المتحدة تطالب البرازيل بفرض عقوبات

ذكر السفير الروسي لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على البرازيل، وتحاول إقناعها بفرض عقوبات على موسكو.

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وقال لابيتسكي في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان الغرب يمارس ضغوطا على البرازيل: "بالطبع. نرى ذلك بشكل جلي".

ولفت رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى البرازيل إلى أن الغرب وفي المقام الأول الولايات المتحدة تحاول إقناع البرازيليين بأن العقوبات ضد روسيا ضرورية، مضيفا في هذذا السياق قوله: "حتى الان لم يحققوا أي تأثير".

بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صرّح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأن البرازيل لن تصوت لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يقترح عقوبات، فيما ذكر في يوليو الماضي أن العقوبات ضد روسيا التي فرضها الغرب لم تنجح.

وفي أوائل أغسطس، صرّح وزير الخارجية والدفاع البرازيلي السابق سيلسو أموريم، الذي يعمل مستشارًا للرئيس السابق والمرشح الرئاسي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن دا سيلفا لن يدعم العقوبات ضد روسيا إذا قاد البلاد مرة أخرى.

وكان الغرب بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد صعّد من ضغوط العقوبات على روسيا، لكن هذا الأمر تحول في المقام الأول إلى مشاكل للولايات المتحدة وأوروبا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء والوقود والغذاء.

ولفت الرئيس فلاديمير بوتين في هذا السياق، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف موسكو هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي