البرازيل.. جولة ثانية في انتخابات الرئاسة لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% في التصويت

أحرز الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تقدما على الرئيس البرازيلي اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بعد فرز 98% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

وتجري جولة اقتراع ثانية في انتخابات الرئاسة لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل لولا على 48.07 بالمئة من الأصوات، مقابل 43.51 بالمئة لبولسونارو، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة الانتخابية العليا المكلفة باحتساب الأصوات.

وكان الفرز أكثر تقدما في معقل بولسونارو في مناطق الشمال والجنوب الشرقي، منه في معقل لولا في الشمال الشرقي.

ومن المنتظر إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 30 أكتوبر الجاري.

وكانت شركة "داتافولها" الرائدة في استطلاعات الرأي قد أعطت الرئيس السابق 50 بالمئة من الأصوات مقابل 36 بالمئة لبولسونارو في استطلاع نُشر عشية الانتخابات، حيث رجحت فوز المرشّح اليساري المخضرم من الجولة الأولى.

وفي بداية الفرز، حقق بولسونارو تقدما طفيفا بفارق خمس نقاط على لولا، ليسارع معسكره إلى الاحتفال بالنتائج الأولية، وكتب نجله إدواردو عضو الكونغرس على تويتر "داتافولها (شركة استطلاعات الرأي) أخطأت مرة أخرى".

من جهتها، قالت زعيمة السكان الأصليين البارزة سونيا غواجاجارا المرشحة للكونغرس، في مركز حملة لولا في ساو باولو، إن "الجميع قلقون من النتائج المبكرة.. لكن الولايات التي تقدم فيها الفرز هي الأكثر تأييدا لبولسونارو.. سنقوم بقلب النتيجة".

المصدر: وكالات