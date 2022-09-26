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لبنان يعلن أنه سيتسلم العرض الخطي لترسيم الحدود مع إسرائيل قبل نهاية الأسبوع

أخبار العالم العربي

لبنان يعلن أنه سيتسلم العرض الخطي لترسيم الحدود مع إسرائيل قبل نهاية الأسبوع
AFP
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أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، أن لبنان سيتسلم من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، العرض الخطي للترسيم قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون اطلع من بو صعب على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك، وآخر التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع هوكشتاين.

وذكرت أن بو صعب أكد أن العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين متوقع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي.

المصدر: RT

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