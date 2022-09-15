ميقاتي: لن أغادر القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إنه لن يغادر قصر بعبدا الرئاسي حتى يتم تأليف الحكومة.

وفي تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قال ميقاتي: "الاجتماع كان لمدة نصف ساعة وليس دقائق، وبعد عودتي من الخارج سأزور فخامة الرئيس، ولن أغادر القصر حتى تتألف الحكومة".

يذكر أن المجلس النيابي الجديد، بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو الماضي، كلف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد أكثر من شهر مضى على الانتخابات التشريعية. إلا أن عملية التأليف ما زالت تواجه العراقيل.

وحصل ميقاتي يومها على 54 صوتا من أصوات النواب (128 نائبا) خلال استشارات أجراها رئيس الجمهورية. وامتنع 46 نائبا، بينهم مستقلون وكتلة حزب القوات اللبنانية المعارضة المؤلفة من 19 نائبا، عن تسمية أحد.

واختار آخرون بينهم كتلة حزب الكتائب المعارض (4 نواب) وكتلة الحزب الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (8 نواب) السفير السابق نواف سلام.

المصدر: RT