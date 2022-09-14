 
مباشر

لبنان.. تظاهرات وقطع للطرقات احتجاجا على الأزمة المعيشية

أخبار العالم العربي

لبنان.. تظاهرات وقطع للطرقات احتجاجا على الأزمة المعيشية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tt0i

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الأربعاء تظاهرات متفرقة احتجاجا على تردّي الوضع المعيشي في البلاد، تخللتها أعمال شغب وقطع للطرقات.

وأفاد موقع "ليبانون 24"، أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق ثكنة الحلو احتجاجا على الوضع المعيشي، وهتفوا بعبارات منددة للوضع الراهن. ومن ثم اتجهوا إلى وسط بيروت، حيث قاموا بتحطيم واجهات أحد المباني.

بعد ذلك، تابع المحتجون مسيرتهم نحو "بلوم بنك" في وسط بيروت وانتقلوا إلى "بلوم بنك" في شارع الحمرا، فيما الجيش ينتشر بكثافة في المكان.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%. 

المصدر: "ليبانون 24"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا