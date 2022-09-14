الليرة اللبنانية تواصل نزيفها أمام الدولار

واصلت الليرة اللبنانية نزيفها أمام الدولار، الذي لامس عتبة الـ37400 ليرة مساء الأربعاء.

وكان ​سعر صرف الدولار​ في السوق السوداء قد سجل صباح اليوم 36800 ليرة، قبل أن يرتفع ظهرا إلى 37000 ليرة، ثم إلى 37350 ليرة بعد الظهر.

ومع ارتفاع سعر الصرف، واصلت أسعار المحروقات بالارتفاع، وذلك بعد أن توقف مصرف لبنان يوم الاثنين، وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات.

وحسب جدول الأسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط، ارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ "95 أوكتان" 20 ألف ليرة والـ"98 أوكتان" 21 ألف ليرة، كما زاد سعر صفيحة ​المازوت​ 22 ألف ليرة، وارتفع سعر قارورة ​الغاز​ 10 آلاف ليرة.

وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 666.000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان: 682.000 ليرة، صفيحة المازوت: 822.000 ليرة، قارورة الغاز: 364.000 ليرة.

المصدر: RT