لبنان.. الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا

عاود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار اليوم الجمعة الهبوط، ليتخطى الدولار عتبة الـ36 ألف ليرة.

وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار بين 36350 و36479 ليرة لبنانية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن توقف مصرف لبنان، يوم أمس الاثنين، وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات، في خطوة أدت إلى ارتفاع سعر البنزين 28 ألف ليرة لبنانية، منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%.

المصدر: RT