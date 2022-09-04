عملية الأغوار تدفع الشرطة الإسرائيلية إلى رفع حالة التأهب

رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل، في أعقاب عملية إطلاق النار قرب غور الأردن.

وارتفع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب غور الأردن إلى 7 إصابات بينها إصابة خطيرة.

وذكرت القناة 14 العبرية أن الحافلة الإسرائيلية لم تكن مصفحة، وإن المنفذين أطلقوا عليها عشرات الرصاصات، وكانت مليئة بالجنود من لواء (كفير) الذين التحقوا بالخدمة العسكرية قبل نحو أسبوعين فقط.

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد: "إن الأجهزة الأمنية تقوم بنشاط في الضفة الغربية وبالأخص في منطقتي جنين ونابلس بهدف إحباط العمليات الإرهابية".

المصدر: معا