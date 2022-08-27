مصر.. إعلامي يفنّد بالأرقام شائعات الـ30 مليار دولار واجبة السداد على القاهرة قبل 2023 (فيديو)

علق الإعلامي المصري أحمد موسى على ما يشاع عن ديون مستحقة على مصر واجبة السداد قبل نهاية العام الحالي بقيمة 30 مليار دولار، مؤكدا أن هذا رقم غير واقعي، وليس حقيقيا وغير موجود.

وقال عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت: "في ناس بتطلع تتكلم لا عندها معلومة ولا يعرفوا رقم صحيح"، مؤكدا أن هذا رقم غير موجود أساسا.

وأكد أن المطلوب تسديده من ديون خارجية هو 5.5 مليار دولار، وكل ما يتردد عن أرقام خلاف ذلك لا حقيقة لها، مضيفا أن كل الديون الواجب تسديدها خلال العام الجاري 16.5 مليار دولار، تم تسديد 11.5 مليار دولار حتى يوليو الماضي، ويتبقى 5.5 مليار دولار حتى نهاية العام.

واستطرد قائلا إنه يجب الانتباه من هذه الشائعات، ولا توجد أزمة في توفير هذا المبلغ المطلوب تسديده.

ولفت إلى أنه لا توجد أزمة في الاحتياطي، حيث وجه الرئيس بوجود احتياطي يغطي غذاء المصريين والسلع الأساسية والدواء لمدة 7 أشهر.

وأشار إلى وجود ودائع للأشقاء العرب قيمتها 15 مليار دولار، ويتم تجديدها تلقائيا.

المصدر: موقع "القاهرة 24"