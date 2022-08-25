المغرب وألمانيا يتفقان على أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية أساس تسوية القضية

أكدت ألمانيا يوم الخميس أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تعد أساسا جيدا لحل الأزمة المستمرة منذ عقود بين المغرب و"جبهة البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.

وجاء في بيان مشترك لألمانيا والمغرب صدر بالتزامن مع زيارة وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى الرباط، "أنه وفيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، جددت الوزيرة الألمانية دعم برلين طويل الأمد للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وعملي ودائم ومقبول للطرفين".

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وأضاف البيان "يتفق المغرب وألمانيا على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة حصريا تلك العملية السياسية ويؤكدان مجددا دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن سياسة سياسية واقعية وعملية ومستدامة وقائمة على التسويات".

ونوه البيان أيضا بأن "ألمانيا تعتبر، في هذا الصدد، خطة الحكم الذاتي المقدمة من قبل المغرب في عام 2007 جهدا جادا وموثوقا وأساسا جيدا لحل متفق عليه بين الطرفين".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، صرح الوزير المغربي بأنه تباحث مع الوزيرة الألمانية مجموعة من القضايا الإقليمية سواء ما تعلق منها بمنطقة الساحل أو الشرق الأوسط أو قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الرباط لاحظت تطابقا في وجهات النظر تُجاه تلك القضايا

وأفاد بأنه سيتم عقد اجتماع كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية للتباحث والتنسيق بشأن مختلف القضايا المشتركة، كما اتفقوا على إعادة إحياء آليات اللجنة الاقتصادية المشتركة باعتبارها آلية للدفع بالتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

استقبل السيد ناصر بوريطة، اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدة أنالينا بيربوك. pic.twitter.com/kv2LEv1rMx — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 25, 2022

المصدر: وكالات