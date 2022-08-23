العراق.. "وزير القائد": من المعيب أن يعلق القضاء عمله لإنهاء ثورة إصلاحية ولا يعلقها بسبب الفساد

علق "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق أعماله والمحاكم التابعة له بعد مظاهرة أنصار التيار حول مقره.

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وذكر في بيان صحفي: "بسمه تعالى، ما إن تشتد حدة الاحتجاجات ضد الفاسدين، فإنهم يسارعون مستنجدين بسماحته (السبد مقتدى الصدر)، لكن سماحته (أعزه الله) ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقا".

وأضاف: "فإنه ولاستمرار (#ثورة_عاشوراء) على عفويتها، فإن سماحته قد يأمر مستقبلا بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها".

وتابع: "وإلا فإنه من المعيب أن يعلق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثــورة إصلاحية، ولا يعلق أعماله من أجل استنكار فساد مستشري.. إذا لم تستطع محاكمة الفاسدين من جميع الأطراف. القرار قرار الشعب، فإلى ذلك نسترعي انتباهكم".



المصدر: RT